Meghan Markle, clamoroso endorsement: “Dovrebbe candidarsi…” (Di martedì 10 maggio 2022) Valerie Biden Owens, sorella del Presidente degli Stati Uniti, si è resa protagonista di un vero e proprio sostegno esplicito verso una possibile candidatura di Meghan Markle alla presidenza del 2024. Meghan Markle prossimo presidente degli Stati Uniti? La notizia sembrerebbe surreale, ma è arrivato un clamoroso endorsement a suo favore da parte di un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 10 maggio 2022) Valerie Biden Owens, sorella del Presidente degli Stati Uniti, si è resa protagonista di un vero e proprio sostegno esplicito verso una possibile candidatura dialla presidenza del 2024.prossimo presidente degli Stati Uniti? La notizia sembrerebbe surreale, ma è arrivato una suo favore da parte di un L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

lillydessi : La minigonna nera di Meghan Markle è il capo che racchiude tutte le sfumature della Primavera 2022 - Elle… - clicky_worthy : RT @MafraLiga: Stasera si parte con l’@EurovisionRai! Tra i brani in gara c’è quello dell’artista serba #Konstrakta che nel testo nomina #M… - MafraLiga : Stasera si parte con l’@EurovisionRai! Tra i brani in gara c’è quello dell’artista serba #Konstrakta che nel testo… - HsPalmeirense : @namodoIouist caroline to assistindo suita e a meghan markle me lembra vv - VanityFairIt : Stando a quanto riportato dal Daily Mail, lo staff di corte sarebbe già in allarme: «Saranno vietate le riprese nel… -