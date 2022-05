Lupus eritematoso sistemico | solo 2 italiani su 10 sanno cos' è

(Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mar. (Adnkronos Salute) - E' nota anche come 'malattia dai mille volti', proprio perché si manifesta in diversi modi, dalle eruzioni cutanee ai dolori articolari; è polimorfa, di difficile diagnosi e può essere confusa con altre malattie: il(Les) è una malattia autoimmune con cui fanno i conti ogni giorno 23mila persone in Italia e 5 milioni nel mondo. Colpisce soprattutto le giovani donne in età fertile. E' una malattia complessa di cui si ignorano le cause, anche se pare accertata l'influenza di fattori genetici e ambientali. Interessa specialmente la pelle, le articolazioni, i reni, il sangue e i tessuti, e può avere conseguenze molto serie. Un sondaggio di Emg promosso da AstraZeneca ha rilevato cheduesu 10cosa sia il ...

Oggi, 10 maggio, ricorre il World Lupus Day, la giornata mondiale dedicata al Lupus eritematoso sistemico (Les), sull'onda del claim "Make Lupus Visible - Rendiamo visibile il Lupus". Una giornata di sensibilizzazione verso questa malattia cronica, autoimmune, non contagiosa. Il Lupus eritematoso sistemico può avere un profondo impatto sulla qualità della vita dei pazienti, come riconosce anche la maggior parte del campione rappresentativo del sondaggio (per l'82%).