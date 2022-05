Lucera | arrestato funzionario della polizia locale | sei indagati

(Di martedì 10 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Foggia, su richiestaProcuraRepubblica, nei confronti di un Pubblico Ufficiale,di(FG), indiziato per condotte illecite commesse in dannoPubblica Amministrazione di appartenenza. Il provvedimento eseguito giunge all’esito di una più ampia indagine condotta dalla ProcuraRepubblica di Foggia e dalla TenenzaGuardia di Finanza die nell’ambitoquale risultano6 ...

FOGGIA, 10/05/2022 – I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa ... funzionario della Polizia locale ...