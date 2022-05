Lecce, il futuro di Gabriel ancora da definire: le ultime (Di martedì 10 maggio 2022) Il futuro di Gabriel a Lecce è ancora da definire: Pantaleo Corvino ha voluto precisare la situazione del portiere Il futuro di Gabriel a Lecce è ancora tutto da definire. Lo stesso direttore Pantaleo Corvino ha voluto parlare del portiere giallorosso e sulle sue possibilità di permanenza. Le sue dichiarazioni: «Gabriel mi ha chiesto il tempo necessario per capire se continuare qui. Un discorso onesto e sincero. Io e Stefano ne abbiamo dovuto prendere atto per non restare col cerino in mano, quindi, anche noi abbiamo pensato ad una soluzione. Ora ci incontreremo con il suo agente e ne parleremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 10 maggio 2022) Ildida: Pantaleo Corvino ha voluto precisare la situazione del portiere Ilditutto da. Lo stesso direttore Pantaleo Corvino ha voluto parlare del portiere giallorosso e sulle sue possibilità di permanenza. Le sue dichiarazioni: «mi ha chiesto il tempo necessario per capire se continuare qui. Un discorso onesto e sincero. Io e Stefano ne abbiamo dovuto prendere atto per non restare col cerino in mano, quindi, anche noi abbiamo pensato ad una soluzione. Ora ci incontreremo con il suo agente e ne parleremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : Il futuro di #Gabriel al #Lecce ?? - stranifattinews : Il Lecce pianifica il futuro - _cicciocalvi_ : A 22 anni, #Hjulmand parla (e gioca) come un veterano. Sogna la fascia da capitano, nel presente c’è il #Lecce, nel… - GianfrancoGasb1 : RT @CislLecce: #09maggio Oggi partecipiamo, c/o Palazzo Adorno in Lecce, alla commemorazione del sacrificio dell'on.Aldo Moro, per riaffer… - lavocemaruggio : Futuro Arcaico Fest 2022. Seconda edizione del festival multidisciplinare su folklore, riti e tradizioni popolari.… -