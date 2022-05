Kiev | corpi di soldati russi abbandonati in vagoni frigo

Advertising

HuffPostItalia : Sui treni frigo migliaia di corpi di soldati russi. Kiev: “Mosca li ha abbandonati” - MediasetTgcom24 : Ucraina, Kiev: trovati 44 corpi sotto un palazzo di Izyum #ucraina #russia #guerra #putin #zelensky #biden #nato… - GiovaQuez : Una fossa con i corpi di tre uomini torturati, imbavagliati e uccisi con un colpo alla testa è stata trovata nel bo… - PisoniErnesto : Sui treni frigo migliaia di corpi di soldati russi. Kiev: “Mosca li ha abbandonati” - antonio65683279 : Bestie che non hanno rispetto neppure dei corpi dei loro soldati! Ucraina, Kiev: 'In vagoni frigo migliaia di corpi… -

RaiNews

Azovstal presa d'assalto,: 'Ci sono feriti gravi' Più di mille combattenti ucraini, di cui un ... Governatore di Kharkiv: "Trovati idi 44 civili sotto le macerie di un edificio residenziale ...Intanto decine di cadaveri di soldati russi sono stati abbandonati senza sepoltura quando le truppe di Mosca si sono ritirate dalla regioni die Kharkiv. Al Jazeera scopre numerosi, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 76 Parlando da Kiev, dopo aver trascorso due giorni in Ucraina ... I tentativi di prendere d'assalto il terreno continuano a fallire». Ore 9.36 - I corpi di 44 civili sono stati trovati sotto le macerie ...Al Jazeera English: corpi ritrovati nei villaggi liberati nella regione di Kharkiv e della Capitale. Colonello dell'esercito ucraino: "La Russia si rifiuta di prenderli. Non li vuole. Ogni corpo è una ...