Jorginho alla Juventus | salta tutto | è colpa di un nemico

(Di martedì 10 maggio 2022) Nel corso del mercato estivo, laha bisogno di un regista;, il nome in cimalista, potrebbe non arrivare. Ecco perché. Uno dei reparti dove laha avuto più problemi, tra prestazioni deludenti e qualche infortunio di troppo, è stato senza ombra di dubbio il centrocampo. La soluzione può arrivare dal mercato dove il desiderio della dirigenza bianconera sembra essere quello di regalare ad Allegri un paio di innesti. I profili ricercati sono il regista e la mezzala; per quanto riguarda il primo ruolo, in cimalista dovrebbe esserci il nome di. Nelle ultime ore, però, il centrocampista del Chelsea sembra allontanarsi dal mondo bianconero. Scopriamo il motivo. Ansafoto, come regista, rappresenterebbe senza dubbio il colpo ...

Lo dimostra l'attuale quarto posto in campionato, che significa partecipazioneChampions ... si parla di un interesse perdel Chelsea e per Paul Pogba del Manchester United , in scadenza ...... attenzione a un giocatore di ordine e governo come, acquistabile dai bianconeri se fosse un'opportunità, perché a trent'anni non si può girare un film diverso. Se non va al Milan o...Nel corso del mercato estivo, la Juventus ha bisogno di un regista; Jorginho, il nome in cima alla lista, potrebbe non arrivare. Ecco perché.La Juventus è alla ricerca di un centrocampista importante per la prossima stagione. Fa il punto Gianluca Di Marzio, a Sky Sport e al sito wettfreunde: “Un altro centrocampista verrà preso. Dipende da ...