Jack Kehler è morto | l’attore recitò ne “Il grande Lebowski”

(Di martedì 10 maggio 2022) Lutto nel mondo del cinema, èaveva interpretato Marty ne “Il“. Lottava da tempo contro la leucemia, che lo ha portato via all’età di 75 anni. Se ne va così un altro interprete della pellicola dei fratelli Coen. Nel 2016, infatti, sono scomparsi David Huddleston e Philip Seymour Hoffman.: la sua carriera Una triste notizia che ha colpito i fan de “Il” e, in generale, il mondo dello spettacolo da cui era molto stimato. Nelle scorse ore, infatti, èall’età di 75 anni. La notizia è stata resa nota dal figlio Eddie, che a Variety ha svelato che suo padre era malato da tempo di ...

blusewillis1 : Jack Kehler è morto: addio all'attore de Il grande Lebowski - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: È morto Jack Kehler, tra i suoi film più famosi “Il grande Lebowski” - bellaotero82 : RT @Miti_Vigliero: È morto Jack Kehler, tra i suoi film più famosi “Il grande Lebowski” - Miti_Vigliero : È morto Jack Kehler, tra i suoi film più famosi “Il grande Lebowski” - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È morto Jack Kehler, era il vicino di casa dell'iconico Dude ne 'Il grande Lebowski' -

Pubblicato il 10 Maggio, 2022 Il mondo del cinema perde un altro suo componente, questa volta a livello internazionale . Dopo Enzo Robutti , infatti sabato 7 maggio è stata la volta di, attore statunitense noto per aver recitato nel ruolo del vicino di casa di Dude nel film dei fratelli Coen del 1998 , Il grande Lebowski . Morte legata alla leucemia Anche in questo caso ...Il mondo del cinema è in lutto per la comparsa di. L'attore soffriva di leucemia , una gravissima malattia che lo ha portato via a 75 anni. A dare l'annuncio è stato suo figlio Eddie , ...Lutto nel mondo del cinema, è morto Jack Kehler. L’attore aveva interpretato Marty ne “Il grande Lebowski“. Lottava da tempo contro la leucemia, che lo ha portato via all’età di 75 anni. Se ne va così ...Il mondo del cinema piange la scomparsa di Jack Kehler, morto all’età di 75 anni dopo una lunga malattia. Nato a Filadelfia il 22 maggio del 1946, Kehler era un noto e apprezzato caratterista che ...