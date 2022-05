Isola | Nicolas ha chiarito con Edoardo? Il gesto non è sfuggito agli utenti

(Di martedì 10 maggio 2022) Durante le ultime settimane sull’dei Famosi,Tavassi eVaporidis erano arrivati faccia a facci, rendendosi protagonisti di un forte scontro. LEGGI ANCHE: —, Mercedesz Henger ha un fidanzato che l’aspetta? I dubbi deglisul suo avvicinamento adA causa di alcune incomprensioni, i due erano arrivati ad accusarsi a vicenda:aveva accusatodi avergli rinfacciato delle confidenze,invece accusavadi parlare male di tutti. Insomma i due sembravano essersi allontanati, nonostante sembrava fosse nata una bella amicizia. Durante l’ultima puntata in diretta andata in onda su Canale 5 però, i due sembrano aver raggiunto la volontà di chiarirsi e ...

dei Famosi 2022,Vaporidis contro tutti La lite Vaporidis - Tavassi: esplodono le ostilità La contrapposizione tra Vaporidis e Laura Maddalonidei Famosi 2022,Vaporidis ...VAPORIDIS - Si becca i complimenti di Ilary perché è tra i leader dell'e pure quelli di Luxuria che gli dice: 'Tu sei un grande protagonista e ti voglio dare un consiglio, prendila più ... Chi è Nicolas Vaporidis, il concorrente dell'Isola dei Famosi 2022 A causa di alcune incomprensioni, i due erano arrivati ad accusarsi a vicenda: Nicolas aveva accusato Edoardo di avergli rinfacciato delle confidenze, Edoardo invece accusava Nicolas di parlare male d ...L’Isola, nonostante una partenza sottotono, oggi conquista uno share non indifferente e la sua messa in onda è stata prolungata fino a fine Giugno. Protagonista della puntata andata in onda ieri ...