Infradito Havaianas con Rotate nella collezione flip-flop limited edition

(Di martedì 10 maggio 2022), fashion brand basato a Copenaghen, e l’iconico marchio brasilianosi uniscono per lanciare unadiin edizione limitata. La collaborazione, composta da 3 pezzi unisce lo stile glam e sexy dicon il rilassato spirito brasiliano di. La collaborazione sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 4 maggio, svelando 3 modelli diche presentano l’iconica suola di gomma die i suoi colori pop, abbelliti da una spillasulle fascette. Disponibili nei colori distintivi dicome il rosa e il verde brillante e una stampa pitonata, con l’aggiunta del logo del brand ben visibile sulla suola. Pensate per ...

offerte_oggi : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Havaianas Slim, Infradito Donna ?? A soli 17,50€ invece di 27,00€ (-35%) ??… - SuperOfferteXyz : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Havaianas Slim, Infradito Donna ?? A soli 17,50€ invece di 27,00€ (-35%) ??… - TShopItalia1 : ?? Havaianas Brasil Logo, Infradito Unisex-Adulto, Blu Navy, 41/42 EU ?? - offerte_oggi : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Havaianas Slim, Infradito Donna ?? A soli 21,90€ invece di 27,00€ (-18%) ??… - SuperOfferteXyz : ?? MINIMO STORICO ?? ?? Havaianas Slim, Infradito Donna ?? A soli 21,90€ invece di 27,00€ (-18%) ??… -

Zazoom Blog

... già disponibile online, è infatti la sintesi perfetta di come i sandalipuntino sull'... parliamo delle flip flop, iconiche le, comode e trendy, che non si abbinano solo con il ...Nella campagna della collezione Vibram Xognidella collab è contestualizzato in uno scenario virtuale urbano, declinato in color palette abbinata al modello e lo sfondo del cielo ... Havaianas | le infradito più amate in offerta con sconti fino al 61% “Siamo molto felici di presentare la nostra collaborazione con Havaianas. Le iconiche infradito sono sempre state una certezza nel nostro guardaroba estivo e le abbiamo sempre abbinate ai nostri abiti ...Infradito primavera/estate 2022 ... parliamo delle flip flop, iconiche le Havaianas, comode e trendy, che non si abbinano solo con il copricostume ma sono perfette anche per le nostre serate estive, ...