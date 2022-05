Giro d'Italia partito da Avola: il suggestivo video della Polizia stradale che scorterà i ciclisti per 3mila km (Di martedì 10 maggio 2022) E' iniziato da Avola (Siracusa) il 105° Giro d’Italia sulla nostra penisola. Come ogni anno, la Polizia stradale accompagnerà i ciclisti per tutti i 3.034 chilometri della competizione attraversando... Leggi su feedpress.me (Di martedì 10 maggio 2022) E' iniziato da(Siracusa) il 105°d’sulla nostra penisola. Come ogni anno, laaccompagnerà iper tutti i 3.034 chilometricompetizione attraversando...

Advertising

giroditalia : ?? LAST KM / STAGE 3? ???? The first sprint of the Giro d'Italia 2022 is pure adrenaline. ???? Il primo sprint del Gir… - giroditalia : ??? 13 years and 360 days have passed since @MarkCavendish first victory at the Giro d'Italia. ??? 13 anni e 360 gio… - giroditalia : ?? Sit back and enjoy the great cycling of the Giro d'Italia! Stage 4? has started! ?? Mettetevi comodi e godetevi i… - Europeo91785337 : @Cappellin_R @angy_angy67 M5s Conte sono il nuovo csx in Italia il resto è fuffa che ha preso in giro lavoratori, classe media da trent'anni - infoitsport : Perché si è ritirato Miguel Angel Lopez al Giro d'Italia? Ora Vincenzo Nibali è l'indiscusso capitano dell'Astana -