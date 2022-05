Fondo Rotativo, Sansiviero scrive a Sorrentino (Di martedì 10 maggio 2022) Marco Sansiviero, Presidente della Fenailp Turismo della Provincia di Salerno ha inviato una nota al Consigliere Provinciale con delega al Turismo e la promozione del territorio, Pasquale Sorrentino, sul Fondo Rotativo, istituito grazie agli investimenti previsti dal PNRR, che ha come scopo quello di migliorare l’offerta ricettiva e i servizi di ospitalità, per attirare nuovi flussi turistici su scala sia nazionale che internazionale soprattutto nella bassa stagione favorendo la destagionalizzazione turistica. “Con questa misura si incentiva il potenziamento delle strutture ricettive, finanziando progetti di ammodernamento che seguono i principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione. Ha affermato il Presidente Sansiviero , e le risorse messe a disposizione per il periodo che va dal 2022 al ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 10 maggio 2022) Marco, Presidente della Fenailp Turismo della Provincia di Salerno ha inviato una nota al Consigliere Provinciale con delega al Turismo e la promozione del territorio, Pasquale, sul, istituito grazie agli investimenti previsti dal PNRR, che ha come scopo quello di migliorare l’offerta ricettiva e i servizi di ospitalità, per attirare nuovi flussi turistici su scala sia nazionale che internazionale soprattutto nella bassa stagione favorendo la destagionalizzazione turistica. “Con questa misura si incentiva il potenziamento delle strutture ricettive, finanziando progetti di ammodernamento che seguono i principi di sostenibilità ambientale e digitalizzazione. Ha affermato il Presidente, e le risorse messe a disposizione per il periodo che va dal 2022 al ...

