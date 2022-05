Felici e scontenti | tra ADL e Spalletti il rapporto non è più lo stesso

Advertising

CalcioNapoli24 : - MondoNapoli : Gazzetta sul rapporto ADL-Spalletti: 'E vissero felici e scontenti' - - gilnar76 : “Felici e scontenti”? Che cosa filtra nel rapporto tra Spalletti e De Laurentiis #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - tuttonapoli : Gazzetta - ADL-Spalletti felici e scontenti: rapporto incrinato, tecnico mostra alcuni fastidi - ContropiedeA : Il match analyst Beccaccioli: 'La squadra ha dominato quasi tutte le partite. La nostra idea di gioco è questa, la… -

Per concludere: dopo questa Coppa delle Nazioni siamoNon del tutto. SiamoNon del tutto. Diciamo che siamo all'inizio del cammino di questo 2022: oggi abbiamo fatto bene ma non ...Ci siamo riusciti nonostante i tanti problemi, il dispiacere ci può stare perchè avevamo un sogno da poter trovare e non ci siamo riusciti però non dobbiamo esserema. La squadra ha ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rapporto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l'allenatore azzurro, Luciano Spalletti, non è più idilliaco come prima: "E viss ...La Gazzetta dello Sport ha analizzato il rapporto tra i due, questo quanto evidenziato: “E vissero felici (in apparenza) e scontenti. Il matrimonio fra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in ...