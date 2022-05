Ezio Capuano | il personaggio

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 10 maggio 2022) La prima volta che ho vistoè stato durante un Sambenedettese-Modena del dicembre 2016. Vestito come un genitore alla cresima del figlio si dimenava su e giù per l’area tecnica con una smania animalesca, telecomandando ogni mossa dei suoi giocatori. In alcuni momenti la sua voce riusciva a superare quella dei 4mila presenti allo stadio e arrivare fino a me che ero su, nella piccionaia della tribuna stampa.era arrivato a Modena solo da quattro giorni, ma quella in campo era indubbiamente la sua squadra: undici giocatori disposti in campo con un ordine marziale, che uscivano dai blocchi per aggredire gli avversari come ulani a cavallo. Ne era uscita una partita non bella, ma sicuramente avvincente: dopo lo svantaggio a inizio ripresa il Modena aveva pareggiato con uno schema da calcio piazzato, e da lì in poi ...