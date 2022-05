Enrico Papi non se l’aspettava, brutte notizie per lui: il suo futuro è in bilico (Di martedì 10 maggio 2022) Il conduttore Enrico Papi affonda, gli ascolti non sono come ci si aspettava e il futuro rimane in bilico: verrà riconfermato o sarà costretto a rinunciare? Enrico-Papi(Screenshot-Domenica-In)Quest’anno la conduzione di Big Show era passata in mano a Enrico Papi. Il conduttore non riesce più a conquistare un vasto pubblico da tempo e anche questa prova sembra essere fallita. Il contratto Mediaset potrebbe saltare visti gli ultimi dati sugli ascolti: non si sa se ci sarà un’altra edizione di Big Show su Canale 5. La media della prima e della seconda edizione andate in onda gli ani precedenti con la conduzione di Andrea Pucci avevano raggiunto il 7% l’una e l’8% l’altra, su Italia 1. In realtà se si paragona la conduzione di quest’anno alle precedenti ... Leggi su direttanews (Di martedì 10 maggio 2022) Il conduttoreaffonda, gli ascolti non sono come ci si aspettava e ilrimane in: verrà riconfermato o sarà costretto a rinunciare?(Screenshot-Domenica-In)Quest’anno la conduzione di Big Show era passata in mano a. Il conduttore non riesce più a conquistare un vasto pubblico da tempo e anche questa prova sembra essere fallita. Il contratto Mediaset potrebbe saltare visti gli ultimi dati sugli ascolti: non si sa se ci sarà un’altra edizione di Big Show su Canale 5. La media della prima e della seconda edizione andate in onda gli ani precedenti con la conduzione di Andrea Pucci avevano raggiunto il 7% l’una e l’8% l’altra, su Italia 1. In realtà se si paragona la conduzione di quest’anno alle precedenti ...

