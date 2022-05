Draghi vede Biden, voi siete a favore dell'invio di nuovi armi a Kiev? (Di martedì 10 maggio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1}

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in Ue e solo i… - fattoquotidiano : GIUSEPPE CONTE L’avvocato sente e vede l’assedio, che fa rima con isolamento. Così dichiara il gioco dei molti avve… - petergomezblog : Ucraina, Alessandra Ghisleri a La7: “Un italiano su 4 vede troppo stretto legame Draghi-Biden. C’è poca fiducia in… - Valentyne666 : @GioChirilly Si ,e chi coglione sfila per draghi ,solo brunetta vi immaginate brunetta a sfilare ,non sè vede - 1971Mtgz : RT @Ste_Mazzu: Macron e Scholz si smarcano sempre più dagli Usa in nome di negoziati e interessi europei, ma il nostro Draghi ci vede più l… -