Camera, Salvini presenta il libro sul Pnrr con l’autrice: “280 pagine, bisogna essere motivati per leggerlo. Forse con l’aereo in ritardo di 6 ore” (Di martedì 10 maggio 2022) “Duecentottanta pagine di numeri e trattati. Devi essere proprio bello motivato per leggerlo. O c’hai l’aereo in ritardo di sei ore e allora inizi a sfogliarlo…”. Lo ha detto Matteo Salvini, nella sala delle conferenze stampa della Camera, mentre presentava il libro di Romina Raponi, intitolato Manuale teorico e pratico al bilancio Ue, finanziamenti comunitari e Pnrr, insieme all’europarlamentare della Lega, Antonio Maria Rinaldi, al deputato Claudio Borghi e al senatore Alberto Bagnai. Salvini, che ha preso la parola dopo l’intervento di Raponi, ha poi aggiunto: “Però gli addetti ai lavori lo devono leggere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) “Duecentottantadi numeri e trattati. Deviproprio bello motivato per. O c’haiindi sei ore e allora inizi a sfogliarlo…”. Lo ha detto Matteo, nella sala delle conferenze stampa della, mentreva ildi Romina Raponi, intitolato Manuale teorico e pratico al bilancio Ue, finanziamenti comunitari e, insieme all’europarlamentare della Lega, Antonio Maria Rinaldi, al deputato Claudio Borghi e al senatore Alberto Bagnai., che ha preso la parola dopo l’intervento di Raponi, ha poi aggiunto: “Però gli addetti ai lavori lo devono leggere”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Camera, Salvini presenta il libro sul Pnrr con l’autrice: “280 pagine, bisogna essere motivati per leggerlo. Forse con… - fattoquotidiano : Camera, Salvini presenta il libro sul Pnrr con l’autrice: “280 pagine, bisogna essere motivati per leggerlo. Forse… - ZenatiDavide : Camera, Salvini presenta il libro sul Pnrr con l’autrice: “280 pagine, bisogna essere motivati per leggerlo. Forse… - teobaratto90 : RT @marcopalears: @michele_geraci Conte e Salvini hanno 288 seggi alla camera. Come questa possa essere la maggioranza su 630 è un mistero - marcopalears : @michele_geraci Conte e Salvini hanno 288 seggi alla camera. Come questa possa essere la maggioranza su 630 è un mistero -