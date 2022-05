AVATAR 2: LA VIA DELL’ACQUA (2022) Primo Trailer ITA del Film di James Cameron (Di martedì 10 maggio 2022) “Io so per certo che ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza.” Guarda il Primo Trailer di #AVATAR: La Via DELL’ACQUA, al cinema dal 14 dicembre! Iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx per i nuovi Trailer italiani in HD di tutti i Film prossimamente al cinema e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche. Diretto da: James Cameron Cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Vin Diesel, Sigourney Weaver, Edie Falco, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Joel David Moore, Jemaine Clement, Matt Gerald, Giovanni Ribisi, David Thewlis, Oona Chaplin, CCH Pounder, Keston John, Brendan Cowell La trama, la recensione e altri video del Film AVATAR 2: La Via ... Leggi su udine20 (Di martedì 10 maggio 2022) “Io so per certo che ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza.” Guarda ildi #: La Via, al cinema dal 14 dicembre! Iscriviti al canale YouTube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema e clicca la ? per rimanere aggiornato e ricevere le notifiche. Diretto da:Cast: Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet, Vin Diesel, Sigourney Weaver, Edie Falco, Michelle Yeoh, Stephen Lang, Joel David Moore, Jemaine Clement, Matt Gerald, Giovanni Ribisi, David Thewlis, Oona Chaplin, CCH Pounder, Keston John, Brendan Cowell La trama, la recensione e altri video del2: La Via ...

Advertising

team_world : ?Io so per certo che ovunque andiamo, questa famiglia è la nostra fortezza? ? É uscito il primo trailer di #Avatar:… - infoitcultura : Avatar: La via dell'acqua: primo teaser trailer ufficiale disponibile - SMSNEWSOFFICIAL : Avatar: La Via dell’Acqua al cinema dal 14 dicembre. Il primo trailer - uozzart : 'Avatar: La Via dell'Acqua', il primo sequel diretto da James Cameron di Avatar, il lungometraggio con il maggior i… - udine20 : AVATAR 2: LA VIA DELL’ACQUA (2022) Primo Trailer ITA del Film di James Cameron - -