Arrivano le notifiche personali: segui le tue discussioni nei commenti (Di martedì 10 maggio 2022) Da oggi, nell'area personale e nel menù in alto a destra, troverai una nuova funzione di notifiche legate alle tue attività nell'area commenti degli articoli. Ecco come funziona Leggi su ilgiornale (Di martedì 10 maggio 2022) Da oggi, nell'area personale e nel menù in alto a destra, troverai una nuova funzione dilegate alle tue attività nell'area commenti degli articoli. Ecco come funziona

Advertising

Elisa_pitzolu : RT @schiantoo: ma solo a me non arrivano le notifiche di insta? - Alessandro404NF : @soykikij @Tine_Hendrix Però ti dirò, anche a me arrivano le tue notifiche senza conoscerti o seguirti e non mi spiego come sia possibile - babywendyfk : niente non riesco a vivere e neanche mi arrivano le notifiche - amazingscampia : me super felice quando arrivano notifiche 'di follow' da giocatori davvero bravi di Apex. sono un ragazzo semplice, mi accontento di poco ?? - LePortinaie : Sull'altro account ogni tanto mi arrivano le notifiche dei tweet di Emiliano, ragazzi vi giuro è incredibile come o… -