Al via la startup “Giffoni For Kids”

Parte la call ad evidenza pubblica per Giffoni For Kids, il programma di Giffoni Innovation Hub per l'accelerazione di startup, spin-off e giovani talenti finanziato con l'avviso pubblico "Misure di rafforzamento dell'Ecosistema innovativo della Regione Campania (Por Campania FSE 2014- 2020 – ASSE III obiettivo specifico 14)". Partner del progetto sono la società di consulenza finanziaria e direzionale Iniziativa Cube s.r.l. e l'Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems. Ieri la presentazione all'Innovation Village di Napoli insieme all'assessore regionale all'innovazione, ricerca e startup, Valeria Fascione e a tutti i player coinvolti nell'iniziativa: Luca Tesauro, CEO & Co-Founder di Giffoni Innovation Hub.

