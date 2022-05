“Vorrei conoscerlo e ringraziarlo”, parla la ragazza salvata da uno stupro da Leo Gassmann (Di lunedì 9 maggio 2022) Il suo intervento ha messo in fuga quel ragazzo che stava abusando di una giovane studentessa americana a Roma, nella zona di Portonaccio. E ora proprio quella ragazza vorrebbe incontrare Leo Gassmann per ringraziarlo. Perché stordita dalla violenza e dalla possibile droga fatta sciogliere nel suo bicchiere dal giovane che ha tentato di abusare di lei, la 29enne della Pennsylvania ha solamente opachi ricordi di quel che le è successo in quella notte. Leo Gassmann, la ragazza che ha salvato dallo stupro vuole incontrarlo La ragazza è in Italia, a Roma, da due anni. Si è trasferita nella capitale per completare i suoi studi in “Storia dell’Arte”. Quella sera, tra venerdì e sabato, si trovava in compagnia di quel gruppetto di amici nei pressi dell’Orto Botanico. E proprio ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Il suo intervento ha messo in fuga quel ragazzo che stava abusando di una giovane studentessa americana a Roma, nella zona di Portonaccio. E ora proprio quellavorrebbe incontrare Leoper. Perché stordita dalla violenza e dalla possibile droga fatta sciogliere nel suo bicchiere dal giovane che ha tentato di abusare di lei, la 29enne della Pennsylvania ha solamente opachi ricordi di quel che le è successo in quella notte. Leo, lache ha salvato dallovuole incontrarlo Laè in Italia, a Roma, da due anni. Si è trasferita nella capitale per completare i suoi studi in “Storia dell’Arte”. Quella sera, tra venerdì e sabato, si trovava in compagnia di quel gruppetto di amici nei pressi dell’Orto Botanico. E proprio ...

