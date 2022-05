(Di lunedì 9 maggio 2022) Il discorso di verità del presidente francese sull’Ue: basta unanimità, sì a più velocità, adesione dell’Ucraina solo tra decenni. Ma 13 paesi lo stoppano. Sul conflitto tenta la via europea: “Non siamo in guerra con la Russia, lavoriamo per la pace, Kiev stabilisca le condizioni”

Advertising

sabrinatehilim : RT @kiara86769608: AL CORSERA PARE BRUTTO CHE I 5S INVITINO ESPERTI DI GAD LERNER ??- 9 MAGGIO 2022 - OPaiano : RT @kiara86769608: AL CORSERA PARE BRUTTO CHE I 5S INVITINO ESPERTI DI GAD LERNER ??- 9 MAGGIO 2022 - GiuseppePepe10 : RT @kiara86769608: AL CORSERA PARE BRUTTO CHE I 5S INVITINO ESPERTI DI GAD LERNER ??- 9 MAGGIO 2022 - MediaservicesEU : RT @TwittGiorgio: Un brutto 9 maggio: mezza Ue dice no alla nuova Europa di Macron (di A. Mauro) - TwittGiorgio : Un brutto 9 maggio: mezza Ue dice no alla nuova Europa di Macron (di A. Mauro) -

L'HuffPost

Il tempo a Mosca non è stato cosìe durante la parata è spuntato persino un po' di sole, ma ... Zubov parla di "svolta" avvenuta oggi, 92022, "nelle menti dei falchi del Cremlino" e ......della protagonista della soap opera americana Katherine ha avuto unincidente a cavallo , che l'ha costretta ad andare subito in ospedale. Il tutto è accaduto lo scorso 72022, come ... Un brutto 9 maggio: mezza Ue dice no alla nuova Europa di Macron (di A. Mauro) Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni di martedì 10 maggio rivelano che al centro dell'attenzione ci saranno le vicende della dama torinese Gemma Galgani, la quale tornerà a es ...Problemi di salute per Blind, l'annuncio dell'inviato de L'Isola dei Famosi. Ieri, lunedì 9 maggio 2022, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. (ComingSoon.it) Come ...