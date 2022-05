Ultime Notizie Roma del 09-05-2022 ore 17:10 (Di lunedì 9 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura colla dal Ucraina Mosca risposto ad una minaccia diretta vicino ai confini luci Perché una tacca era stato preparato anche alla Crimea lo dice durante la parata per il giorno della Vittoria sui nazisti spiegando che l’orrore di una guerra globale non si deve ripetere ai soldati dice Stanno combattendo per la nostra gente nel donbass per la sicurezza della Patria da lui sia sempre voluto un sistema indivisibile per la sicurezza Ma la moto non Anzi ascoltato la pressione della Crimea è stata una minaccia ai confini inammissibile per noi il pericolo è cresciuto ogni giorno il nostro è stato un atto preventivo una decisione necessaria giusta aggiunge Putin e il governo tedesco replica che prima Turo commentare il discorso di Putin Ma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 9 maggio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio da redazione in studio Giuliano Ferrigno Ester in apertura colla dal Ucraina Mosca risposto ad una minaccia diretta vicino ai confini luci Perché una tacca era stato preparato anche alla Crimea lo dice durante la parata per il giorno della Vittoria sui nazisti spiegando che l’orrore di una guerra globale non si deve ripetere ai soldati dice Stanno combattendo per la nostra gente nel donbass per la sicurezza della Patria da lui sia sempre voluto un sistema indivisibile per la sicurezza Ma la moto non Anzi ascoltato la pressione della Crimea è stata una minaccia ai confini inammissibile per noi il pericolo è cresciuto ogni giorno il nostro è stato un atto preventivo una decisione necessaria giusta aggiunge Putin e il governo tedesco replica che prima Turo commentare il discorso di Putin Ma ...

