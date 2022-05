Ultime Notizie – Nba, Nikola Jokic Mvp per il secondo anno di fila (Di lunedì 9 maggio 2022) Nikola Jokic Mvp per il secondo anno consecutivo. Il centro dei Denver Nuggets, premiato già nel 2021, è stato votato come Most Valuable Player della regular season Nba: Jokic, 27 anni, ha preceduto gli altri due finalisti per il premio Joel Embiid dei Philadelphia 76ers e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks. secondo quanto anticipato da Espn, l’annuncio ufficiale e la classifica definitiva del premio verranno comunicati questa settimana, ma il 27enne serbo è stato confermato come miglior giocatore del 2021-22, stagione nella quale ha migliorato le sue cifre chiudendo con 27.1 punti, 13.8 rimbalzi e 7.8 assist a partita — diventando il primo giocatore di sempre a realizzare una stagione da 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist. Adnkronos, ENTD, Get The ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022)Mvp per ilconsecutivo. Il centro dei Denver Nuggets, premiato già nel 2021, è stato votato come Most Valuable Player della regular season Nba:, 27 anni, ha preceduto gli altri due finalisti per il premio Joel Embiid dei Philadelphia 76ers e Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks.quanto anticipato da Espn, l’annuncio ufficiale e la classifica definitiva del premio verrcomunicati questa settimana, ma il 27enne serbo è stato confermato come miglior giocatore del 2021-22, stagione nella quale ha migliorato le sue cifre chiudendo con 27.1 punti, 13.8 rimbalzi e 7.8 assist a partita — diventando il primo giocatore di sempre a realizzare una stagione da 2.000 punti, 1.000 rimbalzi e 500 assist. Adnkronos, ENTD, Get The ...

