"Solo donne negli anta": Elisabetta Franchi, dopo la polemica si giustifica. E intanto a Le Iene… (Di lunedì 9 maggio 2022) Le dichiarazioni della nota stilista finiscono al centro di un'enorme bufera mediatica che costerà cara a tutto il brand. E intanto, come rivelato da Dagospia, si sono attivate Le Iene, che potrebbero, tuttavia, farle un favore… "Quando metti una donna in una carica importante, se è molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla per due anni. Io da imprenditore spesso ho puntato sugli uomini. Io oggi le donne le ho messe ma sono 'anta', perché se dovevano sposarsi o far figli, hanno già fatto". E' con queste parole sul lavoro femminile e la maternità che Elisabetta Franchi, nota stilista dell'omonimo brand, ha generato una polemica enorme sul web destinata a non essere rimenticata. L'occasione, per altro, in cui queste parole sono state pronunciate è il ...

