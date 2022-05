Putin e le parole chiave del suo discorso: «Nazismo, Nato, minaccia e Occidente». Ecco la sua strategia (Di lunedì 9 maggio 2022) Nazisti. Sicurezza. Nato. minaccia. Donbass. Onore. Morte. Ma ci sono anche compagni, ufficiali, figli. E naturalmente l'Occidente, visto come grande nemico. Eccole le parole chiave utilizzate da... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 9 maggio 2022) Nazisti. Sicurezza.. Donbass. Onore. Morte. Ma ci sono anche compagni, ufficiali, figli. E naturalmente l', visto come grande nemico.le leutilizzate da...

Advertising

NicolaMorra63 : «Io non sono d’accordo con le tesi del professor Orsini, ma è profondamente ingiusto non farlo parlare. E poi criti… - smenichini : Alla fine mi pare che il #9maggio russo sia stato celebrato con le Z solo a Zagarolo e da Petrocelli. Perché nella… - CarloCalenda : Ma che vuol dire? Draghi o Macron non vogliono una tregua o la pace? Ti sembra che Putin abbia accettato una qualsi… - Annalismargo : @Ucrainarussia Ma scusate eh non parliamo della Russia hanno squalificato tutti gli atleti e Putin de qua e Putin d… - leoberthi : RT @cgcronos: GIORNATA DELLA VITTORIA, LE PAROLE DEL PRESIDENTE PUTIN ALLA NAZIONE -