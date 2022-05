PSG: un giovane in partenza (Di lunedì 9 maggio 2022) Eduard Michut, giovane centrocampista del PSG, vuole cambiare aria. Nonostante una richiesta esplicita, da parte della società parigina al... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Eduard Michut,centrocampista del PSG, vuole cambiare aria. Nonostante una richiesta esplicita, da parte della società parigina al...

Advertising

Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Ligue1, @PSG_Inside | Ieri sera esordio per Ismael #Gharbi, giovane talento dal futuro ancora incerto - TunPowerlifter : RT @DiMarzio: #Ligue1, @PSG_Inside | Ieri sera esordio per Ismael #Gharbi, giovane talento dal futuro ancora incerto - DiMarzio : #Ligue1, @PSG_Inside | Ieri sera esordio per Ismael #Gharbi, giovane talento dal futuro ancora incerto - CeceRiccardo : @umbertofontane2 @pisto_gol Scusa il PSG non è un club giovane?! Sai che prima che veniva lo sceicco si e no esisteva il PSG ma che dici ?? - PSGInMyBlood : RT @deatoffees: @mikelelomb Nel psg aveva giocatori che ti liberano sempre da pressione,che sia l'uomo che sia la zona,infatti all #Everton… -