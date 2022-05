Papa Francesco ai cattolici Lgbt: «La Chiesa non vi rifiuta: sennò è una setta» (Di lunedì 9 maggio 2022) Arriva per iscritto stavolta la posizione di Papa Francesco nei confronti del mondo Lgbt, dopo il più recente dello scorso gennaio, quando durante un’udienza generale aveva invitato i genitori a «non condannare mai» i propri figli, anche dopo la scoperta di un orientamento sessuale diverso dalle proprie aspettative. In una risposta scritta a tre domande del padre gesuita James Martin proprio a proposito dei cattolici Lgbt e a cosa direbbe il Papa a una di loro «che ha subito un rifiuto dalla Chiesa», Bergoglio ha detto: «vorrei che lo riconoscessero non come “il rifiuto della Chiesa”, ma piuttosto di “persone nella Chiesa”». Il Papa ha poi aggiunto: «La Chiesa è madre e chiama insieme tutti i suoi ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Arriva per iscritto stavolta la posizione dinei confronti del mondo, dopo il più recente dello scorso gennaio, quando durante un’udienza generale aveva invitato i genitori a «non condannare mai» i propri figli, anche dopo la scoperta di un orientamento sessuale diverso dalle proprie aspettative. In una risposta scritta a tre domande del padre gesuita James Martin proprio a proposito deie a cosa direbbe ila una di loro «che ha subito un rifiuto dalla», Bergoglio ha detto: «vorrei che lo riconoscessero non come “il rifiuto della”, ma piuttosto di “persone nella”». Ilha poi aggiunto: «Laè madre e chiama insieme tutti i suoi ...

