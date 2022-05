Manuel Bortuzzo guarda Rinascere con la sua ex ed è polemica sui social (Di lunedì 9 maggio 2022) Purtroppo le tempistiche della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè non hanno aiutato molto Manuel Bortuzzo in questi giorni, giorni in cui avrebbe dovuto concentrarsi sulla promozione del film Rinascere. L’attenzione del pubblico avrebbe dovuto concentrarsi sulla storia di Manuel, sul suo coraggio, sul suo esempio. Ricordate, a settembre anche su questo sito avete letto di complimenti incredibili per Bortuzzo, di come la sua presenza al GF VIP poteva essere un esempio per migliaia di ragazzi. Poi però i reality sono reality e ci mostrano una persona sotto ogni punto di vista e spesso, chi entra in un modo, esce in un altro, almeno per l’opinione pubblica. Per Manuel il percorso, non è stato sempre fatto di alti e il pubblico, ne ha amato alcuni aspetti ed è rimasto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 9 maggio 2022) Purtroppo le tempistiche della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè non hanno aiutato moltoin questi giorni, giorni in cui avrebbe dovuto concentrarsi sulla promozione del film. L’attenzione del pubblico avrebbe dovuto concentrarsi sulla storia di, sul suo coraggio, sul suo esempio. Ricordate, a settembre anche su questo sito avete letto di complimenti incredibili per, di come la sua presenza al GF VIP poteva essere un esempio per migliaia di ragazzi. Poi però i reality sono reality e ci mostrano una persona sotto ogni punto di vista e spesso, chi entra in un modo, esce in un altro, almeno per l’opinione pubblica. Peril percorso, non è stato sempre fatto di alti e il pubblico, ne ha amato alcuni aspetti ed è rimasto ...

