Le pagelle di Fiorentina-Roma 2-0 | viola nei primi 11?

(Di lunedì 9 maggio 2022) Riportiamo ledi, Monday Night che conclude la 36esima giornata di Serie A. Bastano due gol in 11? minuti aiper avere la meglio sui giallorossi, in evidente debito di ossigeno dopo l’intensa gara col Leicester. I padroni di casa agganciano proprio gli avversari a quota 59 e ritrovano un successo vitale in seguito a 4 sconfitte consecutive. I capitolini possono però recriminare per un rigore molto dubbio, che ha sicuramente indirizzato la gara. La reazione, comunque, è stata insufficiente. I cugini della Lazio, tra l’altro, sono a +3, un margine arduo da recuperare a due turni dal fotofinish. LediPrima di valutare ledei protagonisti die ...

La suaritorna alla vittoria nella serata forse più importante del campionato: quella del dentro o fuori in Europa, ed è grandi dei meriti se a due giornate laè ancora in corsa ...RUI PATRICIO 6 Prende due gol senza nemmeno accorgersene. Controlla e salva anche la porta dal tre a zero nel finale. Il tris viola sarebbe stato fin troppo pesante. MANCINI 5 Solita ammonizione ...Nella seconda metà di primo tempo cerca di dare smalto alla sua azione, ma la frittata ormai era fatta. Zalewski 5 – Partenza disastrosa di match: non contrasta Bonaventura permettendogli di calciare ...Due reti nel primo tempo, firmate da Gonzalez e Bonaventura, spediscono la squadra di Italiano a ridosso della quinta posizione occupata dalla Lazio, agganciando in classifica proprio i giallorossi e ...