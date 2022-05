La Torre di Pisa diventa una rampa di lancio per missili: sfregio all’Italia in una mostra a Mosca (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ uno dei monumenti più iconici la Torre di Pisa A Pisa, in Piazza dei Miracoli. I russi ora la usano come messaggio di morte. In questi giorni a Mosca, nel museo di storia contemporanea è esposta la collezione intitolata “Cronaca delle crudeltà della Nato”. Tra foto e litografie spunta anche la Torre Pendente sorretta dal simbolo del dollaro e inclinata come la rampa di lancio di un missile. Una mostra choc che sfregia il nostro monumento amatissimo che ogni anno attira milioni di turisti. L’esposizione comprende – leggiamo su Tgcom24 – foto d’archivio e filmati delle collezioni di TASS e MIA Rossiya Segodnya: documenti storici, dati ufficiali. Manufatti digitali e opere d’arte dalla collezione del Museo di Storia Contemporanea della Russia: ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ uno dei monumenti più iconici ladi, in Piazza dei Miracoli. I russi ora la usano come messaggio di morte. In questi giorni a, nel museo di storia contemporanea è esposta la collezione intitolata “Cronaca delle crudeltà della Nato”. Tra foto e litografie spunta anche laPendente sorretta dal simbolo del dollaro e inclinata come ladidi un missile. Unachoc che sfregia il nostro monumento amatissimo che ogni anno attira milioni di turisti. L’esposizione comprende – leggiamo su Tgcom24 – foto d’archivio e filmati delle collezioni di TASS e MIA Rossiya Segodnya: documenti storici, dati ufficiali. Manufatti digitali e opere d’arte dalla collezione del Museo di Storia Contemporanea della Russia: ...

