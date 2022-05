(Di lunedì 9 maggio 2022) “Noi siamo qui con Robertofin dall’inizio. E siamo con Nello. Gli altri se vogliono fare un danno alnon si esprimono, se vogliono rafforzare ilsanno quello che devono fare”. Parole nette, molto chiare, quelle di Ignazio Laa proposito delle regionali d’autunno in Sicilia. Parlando a margine di un incontro a sostegno del candidato sindaco di. “La vera mossa del cavallo per tutti, anche per Gianfranco Miccichè, sarebbe dire ‘l’unità delviene prima di tutto’”. Il senatore di Fratelli d’Italia torna sul nodo della ricandidatura del governatore uscente. Che ilnon ha ancora sciolto malgrado la linearità del ragionamento e della scelta del ...

Advertising

SecolodItalia1 : La Russa da Palermo: “Il centrodestra si unisca su Lagalla e Musumeci. Non deve servire un vertice”… - MeridioNews : Comunali, Roberto Lagalla incontra La Russa e Musumeci «Regionali? Ci confronteremo, ma favoriremo il presidente» - blogsicilia : #notizie #sicilia La Russa 'pacificatore' incontra Lagalla e Musumeci, 'Miccichè sia protagonista unità centrodestr… - AnsaSicilia : Sicilia: La Russa, vera mossa cavallo è unità C.destra. Riunione a Palermo con Musumdci e Lagalla | #ANSA - ilSicilia : #Politica #elezioni Palermo: riunione in corso tra La Russa, Lagalla e Musumeci -

per incontrare i dirigenti di Fratelli d'Italia in vista delle amministrative, l'emissario di Giorgia Meloni in Sicilia Ignazio Laincontra il presidente della Regione e il candidato ...- Fratelli d'Italia sceglie uno dei suoi uomini più in vista, Ignazio La, per sostenere la ricandidatura di Nello Musumeci alla presidenza della Regione Siciliana. 'Noi siamo con Roberto ...Il consorzio siciliano della canna da zucchero spalanca nuove opportunità all'agricoltura e all'industria della maggiore isola del Mediterraneo View on euronews ...Il senatore La Russa a Palermo incontra Lagalla e Musumeci e lancia un appello a Miccichè per l'unità del centrodestra.