Johnny Depp vs Amber Heard | l' esilarante peto sul banco dei testimoni VIDEO

Qualcuno ha scoreggiato sul banco dei testimoni durante il processo della causa per diffamazione intentata da Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard. Secondo quanto riportato da un VIDEO, divenuto virale nelle ultime ore, una donna che ha testimoniato nel processo di Johnny Depp contro Amber Heard avrebbe scoreggiato sul banco dei testimoni per poi chiedere scusa all'aula: la reazione di Depp è esilarante. La scoreggia è stata un gradito momento di leggerezza in un processo ricco di dettagli sconvolgenti e accuse, alcune molto gravi e altre dalla natura piuttosto peculiare. Inutile dire che la clip della ...

