(Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Di sana pianta, un disco ad alto budget in cui credevano tutti. Giornalisti, casa discografica, produttori –il rapper – Una previsione di vendita di oltre trecentomila copie, alla fine ne abbiamo vendute solo trentamila. La casa discografica mi disse ‘non vogliamo più sentir parlare di te’, mi mandarono a fare i concertidi paese.come un pazzo, stetti malissimo”. È un J-Ax senza filtri, come il titolo del suo film semi autobiografico, quello che sinell’ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei ‘One More Time’. Nell’intervista il poliedrico artista ripercorre la sua storia, partendo dalla sua infanziastrade di Milano: ”Da piccolo ho sofferto di mutismo selettivo a causa ...

Adnkronos

J-Ax si racconta: "Finii a cantare nelle sagre e iniziai a drogarmi" J-Ax senza filtri si racconta nell'ultima puntata della seconda stagione del podcast di Luca Casadei One More Time ...(Adnkronos) - ''Di sana pianta, un disco ad alto budget in cui credevano tutti. Giornalisti, casa discografica, produttori - racconta il rapper - Una previsione di vendita di oltre trecentomila copie, ...