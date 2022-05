In Francia calano i consumi Tv. E il telepopolo è sempre più anziano…

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 9 maggio 2022) Canal+ interessata all’americana Starz, una “piccola HBO” Le Figaro, pagina 29, di Caroline Sallé. Il fervore televisivo dei francesi sta calando tanto rapidamente quanto inesorabilmente. Ansiosi di non mettere in pericolo un modello economico largamente indebolito, i canali televisivi cercano regolarmente di minimizzare la portata del problema. Ma svitare la lampadina lampeggiante per avvertire che il serbatoio sta finendo non ha mai impedito il guasto. E tutti i segnali diventano scarlatti. In aprile, il tempo trascorso davanti allo schermo televisivo è calato bruscamente. Una media di 3 ore e 27 minuti al giorno, secondo i dati di Médiamétrie. Questo è 32 minuti in meno di un anno fa e 13 minuti in meno di aprile 2019. Prima della pandemia. Si tratta solo di un’anomalia temporanea? Non proprio. A marzo, il calo è stato di 22 minuti su base annua e di 10 minuti rispetto al 2019. ...