Il M5s è capace di spaccarsi anche sul no al termovalorizzatore di Roma (Di lunedì 9 maggio 2022) Si spaccano pure su come fare opposizione su uno dei loro temi più identitari. Contro il termovalorizzatore da 600mila tonnellate che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato di voler costruire entro il Giubileo, il gruppo grillino in Campidoglio e la Lista Civica Raggi hanno annunciato oggi una raccolta firme e "lo studio di un'azione legale nei confronti del Campidoglio". Un'inziativa che secondo l'assessore M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio, Roberta Lombardi, non è stata concordata. In una nota i gruppi capitolini M5S e LcR hanno ribadito il loro no "netto, deciso e irreversibile" all'"ecomostro voluto da Gualtieri". E d'altronde era stata la stessa Raggi a presentarsi in assemblea capitolina con uno striscione di dissenso contro l'impianto. Dissenso che oggi si trasforma in opposizione attiva. "La petizione, partita ieri ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 9 maggio 2022) Si spaccano pure su come fare opposizione su uno dei loro temi più identitari. Contro ilda 600mila tonnellate che il sindaco diRoberto Gualtieri ha annunciato di voler costruire entro il Giubileo, il gruppo grillino in Campidoglio e la Lista Civica Raggi hanno annunciato oggi una raccolta firme e "lo studio di un'azione legale nei confronti del Campidoglio". Un'inziativa che secondo l'assessore M5S alla Transizione ecologica in Regione Lazio, Roberta Lombardi, non è stata concordata. In una nota i gruppi capitolini M5S e LcR hanno ribadito il loro no "netto, deciso e irreversibile" all'"ecomostro voluto da Gualtieri". E d'altronde era stata la stessa Raggi a presentarsi in assemblea capitolina con uno striscione di dissenso contro l'impianto. Dissenso che oggi si trasforma in opposizione attiva. "La petizione, partita ieri ...

