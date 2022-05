(Di lunedì 9 maggio 2022) Se ti piace la spiaggia e non sai proprio dove andare il prossimo fine settimana, ti suggeriamo perfetti a maggio Ilè sempre un luogo affascinante in qualsiasi stagione e ad ogni età. Anche se le spiagge possono sembrare tutte uguali alcunidiin L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

andreastoolbox : La Corniche: la strada panoramica più bella d’Europa con vista sul mare - ____eli_83 : RT @nunziospc: 'Mi manca l'estate' e postano il culo. Se ti manca l'estate posti una foto del mare. Se posti il culo, ti manca il cazzo. E… - Dalida93715469 : RT @aVa_5311: Scrivono, 'mi manca l'estate' e postano il culo. Se ti manca l'estate posti una foto del mare. Se posti il culo, ti manca il… - nanettauser : @miriana_pagano sisi, ma poi ho constatato che i posti di montagna/campagna completamente lontani da un “centro” in… - emiliano110978 : @laura_corrotti E che se pensavano che erano gatti???? Gli animali devono stare nei posti di origine, cinghiali in… -

ViaggiNews.com

un flop il concorso indetto dall'ospedale Cardarelli di Napoli per seida dirigente medico nella Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Un esito che sembra ... al Loreto, due al San ...Nessun iscritto al concorso per 6da dirigente medico nella Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza indetto dal ... tre, con patologie ma anche con il covid, al Loreto, due al San ... I 3 posti di mare più belli d’Abruzzo Il miglior weekend al mare a maggio è in Abruzzo. Ecco i 3 posti di mare più belli dove andare per un weekend in primavera ...La sola domanda inoltratam ma è stata ritenuta non ammissibile. Nel più grande ospedale del Sud resta la carenza di organico ...