Hailey Bieber: è in arrivo la linea di skincare Rhode firmata dalla top model (Di lunedì 9 maggio 2022) Hailey Bieber lancia la sua prima linea beauty. Lo annuncia attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram da 44 mln di follower. La modella americana fa sapere ai suoi fan che a giugno uscirà finalmente la linea di skincare, “Rhode”. La top model, che si auto-definisce una “skincare nerd”, non è la prima volta che cerca di lanciare un beauty brand. Infatti, questo è il suo quarto tentativo, dopo essere già stata il volto di bareMinerals, il marchio che ha rivoluzionato il settore della bellezza con prodotti naturali, privi di ingredienti potenzialmente pericolosi. Hailey negli anni ha depositato differenti nomi per il suo progetto che però sono stati rifiutati. Adesso sembrerebbe che la ... Leggi su diredonna (Di lunedì 9 maggio 2022)lancia la sua primabeauty. Lo annuncia attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram da 44 mln di follower. Lala americana fa sapere ai suoi fan che a giugno uscirà finalmente ladi, “”. La top, che si auto-definisce una “nerd”, non è la prima volta che cerca di lanciare un beauty brand. Infatti, questo è il suo quarto tentativo, dopo essere già stata il volto di bareMinerals, il marchio che ha rivoluzionato il settore della bellezza con prodotti naturali, privi di ingredienti potenzialmente pericolosi.negli anni ha depositato differenti nomi per il suo progetto che però sono stati rifiutati. Adesso sembrerebbe che la ...

