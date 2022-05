Guerra Russia-Ucraina, Putin: “In Donbass combattiamo i nazisti come nel ’45. Ma l’orrore di una guerra globale non deve ripetersi” (Di lunedì 9 maggio 2022) Oggi come nel 1945, quella dell’esercito russo in Donbass è una guerra contro i nazisti, proprio nelle stesse terre nelle quali morirono milioni combattenti che contribuirono ad arginare l’avanzata dei militari del Terzo Reich. È questo il messaggio che Vladimir Putin ha lanciato al proprio esercito e al proprio popolo in occasione della parata del 9 maggio, con la quale si festeggia la vittoria sovietica sul nazismo. Nessun annuncio di vittoria, nessun segnale di tregua, solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce ormai “operazione speciale” in Ucraina. Anche se ha puntualizzato che “l’orrore di una guerra globale non si deve ripetere”. “Compagni ufficiali, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) Ogginel 1945, quella dell’esercito russo inè unacontro i, proprio nelle stesse terre nelle quali morirono milioni combattenti che contribuirono ad arginare l’avanzata dei militari del Terzo Reich. È questo il messaggio che Vladimirha lanciato al proprio esercito e al proprio popolo in occasione della parata del 9 maggio, con la quale si festeggia la vittoria sovietica sul nazismo. Nessun annuncio di vittoria, nessun segnale di tregua, solo un’ulteriore spinta a non frenare quella che definisce ormai “operazione speciale” in. Anche se ha puntualizzato che “di unanon siripetere”. “Compagni ufficiali, ...

