Golf, PGA Tour 2022: Max Homa si aggiudica il Wells Fargo Championship per la seconda volta in carriera (Di lunedì 9 maggio 2022) I Golfisti del PGA Tour archiviano un’altra settimana chiudendo un serratissimo Wells Fargo Championship (montepremi 9 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2003, sotto il nome di Quail Hollow Championship fino al 2017, premia un solido Max Homa. L’americano chiude la kermesse del Maryland con lo score complessivo di -8 (272 colpi), agguantando la prima posizione grazie al -2 del quarto e decisivo round. Sul percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm di Potomac (Maryland, Stati Uniti) in seconda piazza a due lunghezze dal vincitore troviamo l’inglese Matt Fitzpatrick, e gli statunitensi Cameron Young e Keegan Bradley. Quest’ultimo, leader al termine del terzo giro, scivola in un doloroso +2 domenicale smarrendo le possibilità di vittoria. Quinto ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Iisti del PGAarchiviano un’altra settimana chiudendo un serratissimo(montepremi 9 milioni di dollari). L’evento, nato nel 2003, sotto il nome di Quail Hollowfino al 2017, premia un solido Max. L’americano chiude la kermesse del Maryland con lo score complessivo di -8 (272 colpi), agguantando la prima posizione grazie al -2 del quarto e decisivo round. Sul percorso par 70 del TPC Potomac at Avenel Farm di Potomac (Maryland, Stati Uniti) inpiazza a due lunghezze dal vincitore troviamo l’inglese Matt Fitzpatrick, e gli statunitensi Cameron Young e Keegan Bradley. Quest’ultimo, leader al termine del terzo giro, scivola in un doloroso +2 domenicale smarrendo le possibilità di vittoria. Quinto ...

