F1, George Russell: “Quando lotti con il tuo compagno di squadra devi mostrare rispetto e lasciare più spazio del normale…” (Di lunedì 9 maggio 2022) George Russell riscatta una qualifica oltremodo deludente (12°) e conquista un notevole quinto posto al termine del Gran Premio di Miami 2022, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane britannico della Mercedes si conferma così l’unico pilota della griglia in grado di arrivare sempre nelle prime cinque posizioni al traguardo. Il 24enne nativo di King’s Lynn si è reso protagonista di un fantastico primo stint con gomme hard (dopo una partenza difficile), pescando poi il jolly della Safety Car al momento giusto e superando nel finale l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e l’altra Mercedes del compagno di squadra Lewis Hamilton grazie al vantaggio di un set di pneumatici più morbidi e freschi. “Quando combatti con il tuo compagno di ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022)riscatta una qualifica oltremodo deludente (12°) e conquista un notevole quinto posto al termine del Gran Premio di Miami 2022, valevole come quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il giovane britannico della Mercedes si conferma così l’unico pilota della griglia in grado di arrivare sempre nelle prime cinque posizioni al traguardo. Il 24enne nativo di King’s Lynn si è reso protagonista di un fantastico primo stint con gomme hard (dopo una partenza difficile), pescando poi il jolly della Safety Car al momento giusto e superando nel finale l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e l’altra Mercedes deldiLewis Hamilton grazie al vantaggio di un set di pneumatici più morbidi e freschi. “combatti con il tuodi ...

