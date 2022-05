Elena Di Cioccio chiamata a processo dopo le offese a Walter Zenga

(Di lunedì 9 maggio 2022) La conduttrice televisiva e radiofonicaDiè statadalla Procura di Milanoaver postato su Twitter alcunee insulti nei confronti di, l’ex portiere dell’Inter.Diper le, in tribunale a giugno Lo scorso gennaio,Diha postato sul suo profilo Twitter alcune affermazioni pesanti nei confronti di. Leda parte della conduttrice arrivano a seguito di alcune dichiarazioni che fece il figlio del portiere neroazzurro, Andrea. La Di ...

Con l'accusa di aver diffamato l'ex portiere dell'Inter e della Nazionale Walter Zenga è stata mandata a processo l'attrice e conduttrice televisiva e radiofonica Elena Di Cioccio. Lo ha deciso la Procura di Milano che ha firmato un decreto di citazione diretta a giudizio per un post pubblicato da Di Cioccio sul suo profilo Twitter il 29 gennaio del 2021.