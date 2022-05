El Pais: “A Napoli Ancelotti vittima di una faida tra il clan di Insigne e quello di De Laurentiis” (Di lunedì 9 maggio 2022) El Pais nella giornata di oggi ha svelato una sorta di retroscena sulla colonne del suo quotidiano, parlando di come si sia conclusa la storia di Ancelotti a Napoli: “Solo a Napoli potevano buttare fuori uno come Ancelotti”. I motivi dell’addio anticipato agli azzurri sarebbe stato per via di un clima poco sereno all’interno dello spogliatoio: “Il tecnico attualmente al Real Madrid, a Napoli è stato coinvolto in una sorta di regolamento di conti tra clan: quello di Insigne e quello di De Laurentiis. Una vera faida napoletana. E Ancelotti alla fine ha deciso di schierarsi con i giocatori”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Elnella giornata di oggi ha svelato una sorta di retroscena sulla colonne del suo quotidiano, parlando di come si sia conclusa la storia di: “Solo apotevano buttare fuori uno come”. I motivi dell’addio anticipato agli azzurri sarebbe stato per via di un clima poco sereno all’interno dello spogliatoio: “Il tecnico attualmente al Real Madrid, aè stato coinvolto in una sorta di regolamento di conti tradidi De. Una veranapoletana. Ealla fine ha deciso di schierarsi con i giocatori”. SportFace.

