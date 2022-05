Chiara Ferragni, magliettina trasparente e niente reggiseno: l’occhio cade lí (Di lunedì 9 maggio 2022) In posa Chiara Ferragni si lascia ammirare in tutto il suo splendore, il top che indossa è trasparente e sotto non indossa il reggiseno, fan impazziti Con un look pazzesco Chiara… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 9 maggio 2022) In posasi lascia ammirare in tutto il suo splendore, il top che indossa èe sotto non indossa il, fan impazziti Con un look pazzesco… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : L’outfit di Chiara Ferragni. #MetGala [via IG Fabio Maria Damato] - trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez! #MetGala - offertepazzi : ?? Pantene Pro-V by CHIARA FERRAGNI Miracle Shampoo Protezione Cheratina Rigenera E Protegge Per Capelli Secchi, Opa… - romvantic : RT @trashloger: Ma possiamo parlare un attimo della torta di compleanno di Chiara Ferragni ??? No perché io la adoro - Maria30749926 : RT @trashloger: Ma possiamo parlare un attimo della torta di compleanno di Chiara Ferragni ??? No perché io la adoro -