"C'è un equivoco": Serie A, il presidente spiazza i tifosi (Di lunedì 9 maggio 2022) Ancora tante polemiche sull'uso del VAR e sulle decisioni arbitrali prese nel corso di questa stagione in Serie A: parla il presidente Casini Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha riferito la sua opinione ai microfoni di 'GR Parlamento' in merito ad alcune criticità che sono emerse nel corso di questa stagione. Nel Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

