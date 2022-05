Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso potrebbe accettare la proposta di Milly (Di lunedì 9 maggio 2022) Stando ai rumor Barbara D’Urso potrebbe essere ospite a Ballando con le Stelle. L’approdo della conduttrice campana nel dance show di Rai1 sarebbe legato al rinnovo di contratto con Mediaset. Milly Carlucci chiama Barbara D’Urso Milly Carlucci non ha mai nascosto di voler invitare Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Per la prossima stagione, il “desiderio” della conduttrice Rai potrebbe avverarsi. Scendendo nel dettaglio, “Carmelita” potrebbe essere ballerina per una notte nel dance show di Rai1. Il motivo? L’arrivo di D’Urso presso viale Mazzini sarebbe legato al suo contratto. Fino a dicembre, la 65enne ha una ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 9 maggio 2022) Stando ai rumoressere ospite acon le. L’approdo della conduttrice campana nel dance show di Rai1 sarebbe legato al rinnovo di contratto con Mediaset.Carlucci chiamaCarlucci non ha mai nascosto di voler invitarecon le. Per la prossima stagione, il “desiderio” della conduttrice Raiavverarsi. Scendendo nel dettaglio, “Carmelita”essere ballerina per una notte nel dance show di Rai1. Il motivo? L’arrivo dipresso viale Mazzini sarebbe legato al suo contratto. Fino a dicembre, la 65enne ha una ...

Advertising

tuttopuntotv : Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso potrebbe accettare la proposta di Milly #ballandoconlestelle #barbaradurso… - PasqualeMarro : #barbaradurso sbarca a Ballando con le Stelle - mariann60059306 : RT @illicitgilmore: “io spero che voi stiate riprendendo” ma diamogli un format bo mandiamoli a ballando con le stelle mandiamoli in tour m… - rolentola : @DeShindig Ma non era “Ballando con le stelle”? Ah forse è un nuovo format, una gara di danza all’aperto…???? - VelvetMagIta : Barbara d’Urso ballerina per una notte a “Ballando con le Stelle”? I rumors #VelvetMag #Velvet -