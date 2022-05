Azione ritira la candidatura della star del sadomaso a Como (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Dovrà rinunciare alla candidatura nelle liste di Azione Doha Zaghi, in arte "Lady Demonique", "mistress" e "performer" protagonista di video hard sadomaso online. Zaghi avrebbe dovuto essere candidata alle comunali di Como nella lista Agenda Como 2030, che sostiene la candidata sindaco di centrosinistra Barbara Minghetti. “Non ci sono le condizioni per presentare la candidatura”, hanno però fatto sapere fonti di Azione. “Non c'è - aggiunge il partito - alcun giudizio morale ma semplicemente la presa d'atto di una indicAzione inopportuna e di un contesto non favorevole”. A pesare sull'esclusione sarebbero stati in particolare alcuni video con crocifissi e bestemmie. Già ieri il leader di Azione, Carlo Calenda, aveva fatto ... Leggi su agi (Di lunedì 9 maggio 2022) AGI - Dovrà rinunciare allanelle liste diDoha Zaghi, in arte "Lady Demonique", "mistress" e "performer" protagonista di video hardonline. Zaghi avrebbe dovuto essere candidata alle comunali dinella lista Agenda2030, che sostiene la candidata sindaco di centrosinistra Barbara Minghetti. “Non ci sono le condizioni per presentare la”, hanno però fatto sapere fonti di. “Non c'è - aggiunge il partito - alcun giudizio morale ma semplicemente la presa d'atto di una indicinopportuna e di un contesto non favorevole”. A pesare sull'esclusione sarebbero stati in particolare alcuni video con crocifissi e bestemmie. Già ieri il leader di, Carlo Calenda, aveva fatto ...

sulsitodisimone : Azione ritira la candidatura della star del sadomaso a Como - mauriziosantin : RT @_AMazziotti: Dopo esserci sorbiti per due anni il #giuseppeconte istituzionalpomposo, ora ci tocca il similDibba-in-pochette che per qu… - Tati_Gaudimonte : RT @_AMazziotti: Dopo esserci sorbiti per due anni il #giuseppeconte istituzionalpomposo, ora ci tocca il similDibba-in-pochette che per qu… - Azione_it : RT @_AMazziotti: Dopo esserci sorbiti per due anni il #giuseppeconte istituzionalpomposo, ora ci tocca il similDibba-in-pochette che per qu… - VanniZera : RT @_AMazziotti: Dopo esserci sorbiti per due anni il #giuseppeconte istituzionalpomposo, ora ci tocca il similDibba-in-pochette che per qu… -