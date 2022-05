Ascolti tv, Big Show ultima puntata Enrico Papi: quanto ha fatto ieri sera 8 maggio 2022? Dati auditel e share (Di lunedì 9 maggio 2022) ieri sera, 8 maggio 2022, è andata in onda l’ultima puntata di Big Show, programma di Canale 5 condotto da Enrico Papi, ma quanto ha fatto in termini di Ascolti tv? Ecco tutti i Dati! Leggi anche: Amici 2022 serale: chi va in finale? Riassunto, eliminati, finalisti, ballottaggio Ascolti tv ieri sera 8 maggio: quanto ha fatto... Leggi su donnapop (Di lunedì 9 maggio 2022), 8, è andata in onda l’di Big, programma di Canale 5 condotto da, mahain termini ditv? Ecco tutti i! Leggi anche: Amicile: chi va in finale? Riassunto, eliminati, finalisti, ballottaggiotvha...

Advertising

pupastra1973 : RT @Annalis60750647: Si come no sono già attaccata alla TV ?? Dopo quello che ha fatto è detto contro lulú mi dispiace x la storia ma nn mer… - Annalis60750647 : Si come no sono già attaccata alla TV ?? Dopo quello che ha fatto è detto contro lulú mi dispiace x la storia ma nn… - paxer89 : Poi al solito quando arriva il momento del big match da mandare in TV, il giorno dopo ci si lamenta che gli ascolti… - NapoliVertical : @abunomnes È incredibile il livellodi big brother al quale siamo arrivati. Si parla di resistenza ucraina e dei pov… - simona66603274 : @Sulcigliosenzaf Prendiamoci tutti i meriti anche stasera dobbiamo spaccare mandiamo in tendenza Pier e facciamo sa… -