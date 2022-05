Verstappen vince il Gran premio di Miami davanti a Leclerc e Sainz

(Di domenica 8 maggio 2022) AGI - Maxla prima edizione deldi, piazzando la sua Red Bullalla Ferrari di Charles. Gara praticamente dominata dal pilota olandese (comprensiva di giro migliore e punto aggiuntivo), capace di prendersi la testa della corsa già nei primi giri, salvo poi sudare soltanto nel finale a causa dell'entrata in pista della Safety Car, con il monegasco che comunque non è riuscito a restituire il sorpasso. Chiude il podio l'altra rossa di Carlosalla seconda Red Bull di Sergio Perez. Quinta e sesta la Mercedes con George Russell e Lewis Hamilton. Il pilota olandese campione del mondo in carica accorcia così a -19 daleader del mondiale. In partenza ...

Advertising

SLN_Magazine : Gp Miami 2022, Verstappen vince davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - rosaj_57 : RT @itsgiuliadip: newey è il GOAT e fa le macchine migliori ma poi verstappen vince in una macchina alla pari di quella della concorrenza h… - itsgiuliadip : newey è il GOAT e fa le macchine migliori ma poi verstappen vince in una macchina alla pari di quella della concorr… - F1_news_bot : RT @MancioRuggiero: #F1: #GPMiami: Vince #Verstappen davanti alle #Ferrari di #Leclerc e #Sainz. #formula1 #Formula1Miami #MiamiGrandPrix… -

Squadra chenon si cambia, potrebbe essere questo il leit motiv che ha spinto i manager austriaci a ... al via della prossima stagione, ci sarà ancora Sergio Perez al fianco di Max...Ma Binotto pensa al pacchetto di aggiornamenti di Barcellona Up & Down GP Miami 2022 F1 GP Miami 2022, Gara:con merito, Leclerc e Sainz sul podio F1 GP Miami 2022: Carlos Sainz (...Il computo complessivo sorride alla Rossa che, grazie alla maggior affidabilità, comanda nel classifica piloti con il monegasco Charles Leclerc e nella classifica costruttori. Ferrari e Red Bull sono ...Squadra che vince non si cambia, potrebbe essere questo il leit motiv che ha spinto i manager austriaci a puntare sulla continuità. Quindi con tutta probabilità, al via della prossima stagione, ci sar ...