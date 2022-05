Ultime Notizie Roma del 08-05-2022 ore 20:10 (Di domenica 8 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ovviamente gli Assiri in apertura l’esercito di Mosca ha bombardato senza sosta nella notte la regione di Nikolai non scrive su telegram è il capo del consiglio regionale un’anziana insegnante è stata uccisa altri 27 civili sono rimasti feriti anche gravemente negli attacchi esplosioni sono state segnalate anche a vista due ragazzi di 11 14 anni uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni ferite ieri in una bombardamento Russo nella regione di lugansk circa 60 dispersi dopo la tacca di ieri dell’esercito Russo sono a scuola con un rifugio sempre nella regione di lugansk tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono probabilmente morte scrive il capo dell’amministrazione regionale è il presidente russo Vladimir Putin Invia telegrammi di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Ovviamente gli Assiri in apertura l’esercito di Mosca ha bombardato senza sosta nella notte la regione di Nikolai non scrive su telegram è il capo del consiglio regionale un’anziana insegnante è stata uccisa altri 27 civili sono rimasti feriti anche gravemente negli attacchi esplosioni sono state segnalate anche a vista due ragazzi di 11 14 anni uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni ferite ieri in una bombardamento Russo nella regione di lugansk circa 60 dispersi dopo la tacca di ieri dell’esercito Russo sono a scuola con un rifugio sempre nella regione di lugansk tutte le 60 persone rimaste sotto le macerie degli edifici sono probabilmente morte scrive il capo dell’amministrazione regionale è il presidente russo Vladimir Putin Invia telegrammi di ...

