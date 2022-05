Ucraina, Scholz: "Non porteremo la Nato in guerra" | Raid a Odessa, Mikolaiv e in una scuola del Lugansk (Di domenica 8 maggio 2022) Come riferito dai filorussi di Donetsk, il vicepremier di Mosca, Marat Khusnullin, si è recato a Mariupol e nella città di Volnovacha 'per valutare le opere di ricostruzione' dopo il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) Come riferito dai filorussi di Donetsk, il vicepremier di Mosca, Marat Khusnullin, si è recato a Mariupol e nella città di Volnovacha 'per valutare le opere di ricostruzione' dopo il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin non deve vincere la sua guerra contro l'Ucraina e non vincerà'. Lo ha detto il cancelliere tedesco… - MediasetTgcom24 : Scholz: 'Putin non deve vincere e non vincerà' #ucraina #russia #guerra #kiev #usa #nato #onu #mariupol #azovstal… - lorenzo10469500 : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Scholz: non porteremo la Nato in guerra. Jill Biden e il premier… - la… - peacelink : #UCRAINA #GERMANIA Il cancelliere tedesco Olaf #Scholz, nel discorso alla Nazione che sarà trasmesso stasera in tv… - DiplomaziaTW : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Scholz: 'Non porteremo la Nato in guerra' #ucraina #russiaukrainewar #duma #presidente #mariupol #azovstal #… -